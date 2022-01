Toninovo početje je dokaz, kako zelo je svet zdrknil na desno

V Levici opozarjajo, da minister Tonin in njegova NSi strašita pred socialno državo – in celo računata, da si bosta na ta način okrepila volilni uspeh

Predsednik vlade Janez Janša in njegov zvesti minister Matej Tonin

© Borut Krajnc

V stranki Levica so se v sporočilu za javnost odzvali na (pred)volilno strategijo NSi. "Levica ne bo nacionalizirala vaše njive in zobne ščetke. Borimo pa se, da bi ključni sektorji (p)ostali javni, denimo zdravstvo, energetika in infrastruktura. Odločilno besedo pri kadrovanju in vodenju pa naj imajo zaposleni, ki najbolje poznajo svoje institucije," so zapisali v Levici in dodali, da ne bodo gnali podjetnikov v bajoneti v morje, a poudarili, da nasprotujejo darilom za elite in vztrajajo pri vrnitvi načela, da bogatejši plača več in revnejši manj.

V odzivu na NSi so zapisali, da nas Levica ne bo popeljala v revščino. "Ravno nasprotno: ravno odločna državna politika je potrebna, da zaustavimo posledice rastočih cen hrane in energentov, elitizacije zdravstvenih storitev in odpuščanj zaradi koronakrize," so izpostavili in navedli, da je predvsem desnica, zadnje tedne pa še posebej NSi in minister za obrambo Matej Tonin, očitno odločena, da namesto v volilno kampanjo za leto 2022 vstopi v čas hladne vojne, pri čemer je Levici dodelila vlogo zlobnih rdečkarjev.

"Javni nadzor nad infrastrukturo, progresivna obdavčitev, ekonomska demokracija in državni intervencionizem niso nikakršna radikalnost, ampak predstavljajo popolnoma smiselne rešitve, o katerih vsaj debatirajo povsod, pa naj gre za Washington, Bruselj ali Peking. Še več, v desetletjih, preden je po svetu zmagoslavno zakorakal neoliberalizem, so jih kot popolnoma razumne ukrepe zagovarjali in udejanjali celo krščanski demokrati in ostali konservativci," so zapisali v Levici in izpostavili, da je dokaz ta to, kako zelo je svet zdrknil na desno, to, da Tonin danes straši pred socialno državo – in celo računa, da si bo na ta način okrepil volilni uspeh.

"Mi smo odločeni, da ga premaknemo nazaj. Ne skrivamo svojih stališč in jih ne spreminjamo po vetru: za demokratični in ekološki socializem!" so sklenili v Levici.