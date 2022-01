»Vsi ti ljudje bodo zato, da ohranijo privilegije, volili Janšo«

IZJAVA DNEVA

"Leto 2021 je bilo leto kadrovskih cunamijev. V vseh sferah slovenske družbe. In vsi ti cunamiji so potekali po isti logiki: odstranili so ljudi, ki niso bili Janševi. In nastavili njegovi. In to ne samo na vodilnih mestih. Ampak tako rekoč v vsej družbi. Položaje in delo je dobila dolga vrsta ljudi, ki jih po strokovnih in profesionalnih kriterijih ne bi mogla nikoli dobiti."

"Vsi ti ljudje, katerih položaj, plače, življenje itd. so se med kadrovskimi cunamiji v letu 2021 izboljšali, bodo v letu 2022 volili Janšo. Ne nujno zato, ker so sami res janšisti. Ampak ker jim je jasno, da lahko svoje položaje obdržijo samo, če bo še naprej vladal on. Če ne bo, bodo izgubili podarjene položaje in vse, kar je povezano z njimi. Tega se zavedajo tudi njihovi družinski člani. Starši. Stari starši. Otroci. Žene. Možje. Itd. Vsi ti bodo zato, da ohranijo privilegije, volili edinega, za katerega so prepričani, da jim tega ne bo vzel. Torej tistega, ki jim je dal. Torej Janšo."

(Antropologinja dr. Vesna Vuk Godina v kolumni za časnik Večer o tem, da predsednik vlade Janez Janša instrumentalizira ljudi za svoje interese, ljudje pa Janšo za svoje)