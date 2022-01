Obračun s sindikatoma

Ker predsednika policijskih sindikatov opozarjata na politizacijo policije in njeno nesorazmerno represivnost, jima direktor policije Anton Olaj grozi s prekinitvijo delovnega razmerja in ju kazensko preganja

Generalni direktor policije Anton Olaj je odredil, da mora vse, kar želita policijska sindikata objaviti na policijskem intranetu, najprej v vpogled v njegovo pisarno, kjer bodo v sodelovanju z odborom za etiko odločili, ali je posamezna sindikalna izjava primerna za objavo ali ne.

© Borut Krajnc

Policijska sindikata za generalnega direktorja policije dr. Antona Olaja, ki ga je neposredno iz svojega kabineta na čelo policije imenoval notranji minister Aleš Hojs, nedvomno pomenita težavo. Policijski sindikat Slovenije in Sindikat policistov Slovenije, ki združujeta praktično vse zaposlene v policiji, namreč generalnemu direktorju očitata nesorazmerno uporabo sile zoper protivladne protestnike, na ustavno sodišče sta (uspešno) vložila predlog za presojo ustavnosti pogoja PC (prebolelost in cepljenje), ki v praksi uvaja obvezno cepljenje za državne uslužbence, in predlog za presojo ustavnosti sprememb policijske zakonodaje, s katero bi si notranji minister uzakonil privilegij, da zamenja vse vodilne kadre v policiji. Zato sta bila predsednika obeh sindikatov, Rok Cvetko in mag. Kristjan Mlekuš, tudi že kaznovana.