Odvzeta možnost ekonomske neodvisnosti

Podatki za november 2021 pa kažejo, da je že skoraj 40 odstotkov brezposelnih mladih (15–29 let) na zavodu prijavljenih več kot eno leto

© Borut Krajnc

Ta vlada nikakor ni poskrbela za mlade. Ogromno mladih dela prek študentskega dela in med pandemijo so tudi oni izgubili delo in ostali brez vseh prihodkov. Vlada jim je z zamudo dvakrat namenila dodatek, ki pa nikakor ni pokril njihovega izgubljenega dohodka, s čimer so mladi izgubili možnost ekonomske neodvisnosti. Tisti, ki so delali prek avtorskih ali podjemnih pogodb, pa sploh niso dobili nič. Upravičeni niso bili prav do nobenega ukrepa.