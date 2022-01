Ignoranca mladih

Leto in pol stradanja

Namesto, da bi vlada mladim pomagala, jih je še kaznovala. (na fotografiji policija kaznuje raznašalca hrane, ker je malical na odprtem, javnem prostoru)

Pomembna skupina, ki je zaradi novega zagona študentskega dela polepšala zadnje statistike o zaposlenosti v državi – in odhajajoči vladi omogočila novo samohvalo o učinkovitem ukrepanju v epidemiji, so mladi. A to so isti mladi, ki so ob nastopu epidemije zaradi kolapsa študentskega dela in popolne odsotnosti zaposlitvenih možnosti ostali brez svojih dohodkov, omenjena vlada pa jim je v zadnjih 22 mesecih pomagala z vsega tristo evri.