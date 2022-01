Pravna roža

Ko izkušene borke za človekove pravice s tolikšno ljubeznijo govorijo o nečem, veš, da je nastalo nekaj lepega – Pravna mreža za varstvo demokracije

Nominiranke za Slovenko leta v imenu Pravne mreže za varstvo demokracije. Zadaj, od leve proti desni: Anuška Podvršič, Barbara Rajgelj, Nataša Posel. Spredaj: Jasna Zakonjšek, Maja Cimerman, Katarina Bervar Sternad.

© Mateja Jordovič Potočnik

Devetega februarja lani se je v središču Maribora zbralo nekaj deset dijakov, da bi izrazili nasprotovanje nenehnemu in dolgotrajnemu zapiranju šol. Kak mesec kasneje so, predvsem tisti, ki so nagovorili zbrane, po pošti s policije prejeli plačilne naloge z globo 400 evrov, štirje mladoletni dijaki pa celo obdolžilne predloge in pozive na sodišče, kjer so se kasneje morali tudi zagovarjati. Tam so se branili ob pomoči odvetniške pisarne Bauk, ki so jim jo zagotovili pri Pravni mreži za varstvo demokracije. Dijaki so bili nazadnje oproščeni, sodišča so kazenske postopke, ki jih je zoper njih po nareku politike zahtevala policija, ustavila.