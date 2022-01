Vse za Orbána

Državni uradniki se morajo odslej z gorivom oskrbovati pri madžarskem Molu, ne več pri Petrolu

Janez Janša in Viktor Orban, prijatelja, zaveznika, politična sopotnika

© Sašo Bizjak / Večer

Državni uradniki, pa tudi zaposleni v širšem javnem sektorju, v nekaterih centrih za socialno delo, v mestnih občinah, javnih agencijah, zaposleni na nekaterih sodiščih, upravnih enotah in seveda zaposleni v vladi, vladnih službah in na ministrstvih morajo odslej gorivo točiti na bencinskih servisih Mola, katerega največji posamični lastnik je madžarska država, in ne več na črpalkah slovenskega Petrola. Razlog za to je javno naročilo ministrstva za javno upravo, na katerem je zmagal Mol pred skupno ponudbo Petrola in OMV. Ponudil je za odtenek višje popuste. Pri litru 95-oktanskega goriva je bil za 3,3 centa cenejši od Petrola. Vprašanje je sicer, ali se to državi res splača. Ekonomska logika, po kateri so na ministrstvu za javno upravo izbrali Molovo ponudbo, gotovo ni upoštevala širših razsežnosti tega dobrih 25 milijonov evrov vrednega posla, sklenjenega za dve leti. Govorimo o tem, da je država največji lastnik Petrola in da ji ta redno izplačuje dividende od dobička.