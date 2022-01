Je v Sloveniji smiselno uvesti obvezno cepljenje, je to izvedljivo?

Bi to povečalo število cepljenih, otopilo epidemijo?

Zapovedi o obveznem cepljenju nasprotnikov cepljenja gotovo ne bodo prepričale

© Luka Dakskobler

Tistim, ki nasprotujejo cepljenju in ki ob omembi uvedbe obveznega cepljenja začnejo postavljati ulične barikade, je deloma treba prikimati. Cepljenje ni čarovniška paličica, cepivo le deloma varuje pred okužbo, ob pojavitvi novih različic koronavirusa in večji časovni oddaljenosti od prejetja cepiva pa se njegova moč manjša, pri nekaterih cepivih je skoraj ni več. Vse to je res.