Vse za Orbána

Državni uradniki se morajo odslej z gorivom oskrbovati pri madžarskem Molu, ne več pri Petrolu

Predsednik in izvršni direktor skupine Mol Zsolt Hernádi. Oktobra je bil v Zagrebu zaradi podkupovanja Iva Sanaderja obsojen na dve leti zapora. Sodba še ni pravnomočna.

© Profimedia

Državni uradniki, pa tudi zaposleni v širšem javnem sektorju, v nekaterih centrih za socialno delo, v mestnih občinah, javnih agencijah, zaposleni na nekaterih sodiščih, upravnih enotah in seveda zaposleni v vladi, vladnih službah in na ministrstvih morajo odslej gorivo točiti na bencinskih servisih Mola, katerega največji posamični lastnik je madžarska država, in ne več na črpalkah slovenskega Petrola. Razlog za to je javno naročilo ministrstva za javno upravo, na katerem je zmagal Mol pred skupno ponudbo Petrola in OMV. Ponudil je za odtenek višje popuste. Pri litru 95-oktanskega goriva je bil za 3,3 centa cenejši od Petrola.