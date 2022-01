Več kot le avatar na tvojem ekranu

TaylorHerring / flickr

Platformni delavci so zadnje čase v središču nekaterih najpomembnejših bojev. Evropska sodišča imajo pred seboj več kot 100 primerov, v katerih morajo odločiti, če so kršene njihove pravice. Septembra je nizozemsko sodišče, podobno kot britansko vrhovno sodišče pred njim, odločilo, da so Uberjevi vozniki delavci, pred nekaj tedni pa je delovno sodišče v Bruslju sprejelo obratno odločitev za dostavljalce podjetja Deliveroo.

Decembra je Evropska komisija končno predstavila predlog direktive, ki bo regulirala platformno delo. Po novi ureditvi bo za delo na digitalnih platformah veljala predpostavka delovnega razmerja, breme dokaza v nasprotno pa bo na podjetjih.

Platformni delavci sočasno bijejo tudi pomemben boj za transparentnost algoritmov, ki jim odrejajo delo in zaslužek, ter prepoznanje, da s svojimi podatki za platforme ustvarjajo dvojen zaslužek.

Glede na evre, ki jih tehnološki giganti investirajo v lobiranje v Bruslju, zmaga ni zagotovljena, rezultat pa je pomemben za vse nas!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.