»Supervolilno leto je priložnost za zrelo nacijo, da potegne črto, izloči slabo in zlo«

IZJAVA DNEVA

"Supervolilno leto je najboljši možni scenarij, ki se je lahko Sloveniji in njenim prebivalcem zgodil po 30 letih. To je dovolj dolga doba za analizo, kaj smo storili dobro in kaj slabo. Je priložnost za zrelo nacijo, da potegne črto, izloči slabo in zlo ter da pospešek dobremu, poštenemu, progresivnemu. Leto 2022 bo izjemno, ker ponuja slovenski družbi drugo priložnost – drugo priložnost po 30 letih narediti rez pod neko zgodbo. Generacije, ki se danes počasi poslavljajo, so pred 30 leti, ko smo se odločili za samostojno pot, začutile duha prihodnosti, zgodovinsko priložnost. Generacije, ki se jim danes ponuja supervolilno leto kot na pladnju, bodo pred podobno preizkušnjo, da začutijo duha prihodnosti, če ne drugega, zaradi svojih otrok."

(Kolumnist Zoran Potič o tem, da se je slovenska družba po treh desetletjih samostojnosti znašla na razpotju in hkrati v absurdnem položaju; via Dnevnik)