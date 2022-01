Čeferin: »To je nizkotno in Slovenci bi morali prepoznati, da to ni naša prihodnost«

IZJAVA DNEVA

"Predvolilna tekma se šele začenja, najbrž še niso vstopili v igro vsi akterji in bi bilo bolje, da z oceno počakam. Lahko rečem le, da v redkih državah, v katerih vladajo populisti in ekstremisti, opažam tako nizkotno vedenje in napadanje drug drugega kot pri nas. Razumem, da imajo politični akterji različna mnenja in tako je tudi prav, gotovo pa ne morem odobravati, da se nekateri pri nas spuščajo na osebno raven, da žalijo in ponižujejo tekmece ali napadajo njihove družine. To je nizkotno in Slovenci bi morali prepoznati, da to ni naša prihodnost."

(Predsednik Uefe Aleksander Čeferin o tem, kako ocenjuje nabor kandidatov in strank, ki se bodo potegovale za sedeže v slovenskem parlamentu; via Delo)

Aleksander Ćeferin

© Uroš Abram

