»Za zdaj Slovenijo rešuje priseljevanje«

IZJAVA DNEVA

"Za zdaj nas rešuje priseljevanje. Denimo v desetletju med letoma 2011 in 2021 se je število prebivalcev Slovenije povečalo za dobrih 55.000, vendar le na račun priseljevanja. V istem obdobju se je število slovenskih državljanov zmanjšalo za 31.000, povečalo pa se je število tujih državljanov, za 86.000. Delež tujih državljanov se je v zadnjem desetletju podvojil s štirih na osem odstotkov. Tudi pri rodnosti se to pozna, saj je bilo lani kar 13 odstotkov otrok rojenih materam s tujim državljanstvom. Če smem uporabiti Milharčičev slog – tujke imajo večje veselje do razmnoževanja kot slovenske državljanke."

(Ekonomist in kolumnist Jože P. Damijan o tem, da imamo precejšnje težave z nataliteto; via Dnevnik)