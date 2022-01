»Problema šovinizma nisem želela postavljati v ospredje«

IZJAVA DNEVA

"Problema šovinizma oz. mačizma nisem želela postavljati v ospredje. Zdelo se mi je, da Tina ni oseba, ki bi te stvari verbalizirala, raje se odzove s svojo držo, odnosom – s tem, da se na določene stvari sploh ne ozira. S tem, ko sem izbirala, katere vrednote so za lik Tine pomembne, so burne reakcije preprosto odpadle. Škoda se ji zdi, temu posvečati energijo. Ne ukvarja se toliko s tem, kakšna pričakovanja ima od nje okolica, ker je sama precej ambiciozna in vso energijo vlaga v uresničevanje svojih ciljev."

(Igralka Nika Rozman o vlogi kriminalistke Tine Lanc v seriji Jezero in Leninov park, ki se spopade s seksizmom na delovnem mestu; via MMC RTV SLO)