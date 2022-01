Tonin se je z ameriškim bojnim letalom »zglasil« v ameriški vojaški bazi v Italiji

Slovenski minister za obrambo se je novembrske vojaške vaje udeležil na prav poseben način, kot še noben minister pred njim

Minister za obrambo Matej Tonin in ameriški general Jason Bailey

© Slovenska vojska / 24ur

Minister za obrambo Matej Tonin si je novembrsko vajo letalske podpore na Počku udeležil na prav poseben način, kot še noben minister pred njim, poroča spletni portal 24ur. Bil je potnik v ameriškem večnamenskem bojnem letalu F16, gostil pa ga je sam poveljnik ameriške letalske baze v Avianu, general Jason Bailey.

"Matej Tonin se je že od nekdaj rad postavil v vojaške čevlje, pa naj je šlo za obisk vojakov v Afganistanu, ko še ni bil minister ali pa kasneje na vojaških taborih ali obiskih enot na različnih misijah. Preizkusil se je kot tankist, pehotnik, v metanju bombe ali v streljanju z netrzajnim raketometom RGW90, tokrat pa je svojo vojaško izkušnjo popeljal na povsem drug nivo," je na portalu 24ur zapisal novinar Jure Tepina.

Kot je za 24ur potrdilo več virov, se je minister Tonin z zelo majhnim spremstvom in brez navzočnosti medijev, zelo potiho konec novembra po povabilu ameriških zaveznikov "zglasil" v ameriški bazi v italijanskem Avianu, kjer so ga najprej temeljito zdravstveno pregledali, saj letenje z vojaškim reaktivcem ni za vsakogar.

Z Aviana sta Tonin in Bailey iz severne Italije preletela tržaški zaliv, in se spustila na Poček, kjer sta po navodilih slovenskega kontrolorja združenega ognja, po vojaško JTAG-a ob spremstvu naših Pilatusov sklatila nekaj tarč in se vrnila v ameriško oporišče.

Spletni portal navaja, da je moral Tonin prestati več simulatorjev v primeru nesreče, ali potrebe po katapultiranju. Udeležbo na vaji je včeraj za 24ur potrdil tudi minister Tonin, ki je povedal le, da se je "z veseljem odzval povabilu ameriških zaveznikov".

Slovenija je sicer le nekaj dni pred Toninovim obiskom v Avianu podpisala z Italijani pogodbo za nakup transportnega letala. Minister za obrambo je takrat z italijanskim kolegom Lorenzom Guerinijem podpisal izvedbeni dogovor med ministrstvoma o nakupu novega letala Spartan C-27J, ki ga je kot najprimernejše izbrala Slovenska vojska. Cena letala z vso opremo in logistično podporo ter moduli in usposabljanjem znaša 72 milijonov evrov.

Ameriški brigadni general Jason Bailey je sicer tudi poveljnik baze v Avianu in s tem poveljnik 31. brigade bojnega letalstva (31st Fighter Wing) . Zadolžen je za južno regijo NATA, poveljuje pa 4200 vojakom, sicer po je poročanju portala 24ur kar 600 ur preživel na bojnih poletih v Bosni, na Kosovu, Iraku, Libiji in v Afganistanu.