Ta dilema še kako velja tudi za Slovenijo

IZJAVA DNEVA

"Vse več držav se danes ukvarja z vprašanjem, kdaj država postane tako avtoritarna, da zanjo ni več vrnitve v bolj demokratičen sistem. Na Madžarskem, kjer ima opozicija zaradi dobrega predvolilnega strateškega sodelovanja veliko možnosti, da konča avtoritarno vladavino Viktorja Orbána, se sprašujejo, kako bo opozicija sploh lahko uvedla demokratične spremembe, ko pa je Orbánu uspelo spremeniti ustavo, uničiti medije in sodstvo ter pridobiti sebi in svojim tesnim sodelavcem veliko ekonomsko moč."

"Ta dilema še kako velja tudi za Slovenijo. Tudi če bo aprila prišlo do konca vladavine sedanje politične garniture, so semena avtoritarizma že začela kliti. Zato je nujno, da ljudstvo reagira, preden je voda prevroča. Obstaja pa tudi optimističen izrek o vroči vodi: »Vrela voda, ki zmehča krompir, naredi jajce trdo. Gre za to, iz česa si narejen, ne le za okoliščine, v katerih se znajdeš.« Če smo Slovenci bolj podobni trdim jajcem, ki se jih ne da tako hitro zdrobiti, kot mehkemu krompirju, potem se nam ne bo izšlo tako slabo."

(Filozofinja in kolumnistka Renata Salecl o tem, ali prihajamo v obdobje konca demokracije; v Sobotni prilogi Dela)