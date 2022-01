»Občutek imam, kot da je Janez Janša prodal dušo hudiču«

IZJAVA DNEVA

"Ko sva prej omenjala družbena omrežja in napade name, ki se dogajajo: tudi te vidim kot primer in dokaz splošne politične nekulture na družbenih omrežjih in v medijih na splošno. Tisto, kar me najbolj moti v današnji politiki, je to, da je zdraharska, da nas Slovence ločuje na dvoje. Občutek imam, kot da je Janez Janša prodal dušo hudiču in se je zaradi tega, ker se mu to očitno izplača, odločil – 'mater, zdaj bom pa negativen po vzoru Donalda Trumpa in prijateljev iz Madžarske ter bom mešal drek'. To me zelo moti in zdi se mi, da se mu to na dolgi rok ne bo izplačalo, maščevati pa se mu utegne že na aprilskih volitvah."

(TV voditelj Jonas Žnidaršič o tem, zakaj se je odločil za vstop v politiko; v intervjuju za Svet24)