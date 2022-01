Neprisiljena napaka organizatorjev

Carine06 / flickr

Tenis je lepa metafora za življenje: uspeh je individualen, na račun drugega, moja zmaga je tvoj poraz, tvoj uspeh moja poguba. Več tekmecev, kot premagam, višje kotiram na lestvici, z vsako zmago dobim večjo denarno nagrado in si zvišam socialni kapital.

Šport, ki mu je pandemija covida prinesla nov val popularnosti, saj ga lahko igramo zunaj in ne zahteva fizične bližine, je v preteklosti zrcalil marsikateri družben boj, še danes pa lahko skozenj kritično mislimo aktualna vprašanja: od wimbledonske beline in kitajske cenzure pa vse do pravic anticepilcev.

Organizatorji so necepljenemu Đokoviću dovolili udeležbo na Odprtem prvenstvu Avstralije; šlo naj bi za medicinsko izjemo, v katero pa ne verjamejo niti oblasti. Grand slam brez prvega igralca sveta morda ne bo zelo grand, je pa zanimivo, kako usoda privilegiranega bogatuna, ki lahko državo kadarkoli zapusti, sproži malodane diplomatski spor, medtem ko begunci, ki namesto lovorik iščejo varnost, mednarodne javnosti ne zanimajo.

