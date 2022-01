Zaradi staršev, ki nasprotujejo ukrepom, se del osnovnošolcev še vedno šola na daljavo

Ocene pa lahko učenci pridobijo le v šolskih prostorih

Od 17. novembra je v osnovnih šolah za necepljene učence in tiste, ki covida-19 niso preboleli v zadnjih šestih mesecih, trikrat na teden obvezno samotestiranje na novi koronavirus. Za samotestiranje otroka so morali starši podpisati soglasje, v nasprotnem primeru se mora njihov otrok šolati na daljavo. Ob uvedbi samotestiranja soglasja ni imelo 3,61 odstotka učencev. Največ jih je bilo v 1. in 2. razredu, medtem ko jih je bilo v 9. razredu manj kot 2 odstotka.

Kot poroča spletno portal RTV Slovenija so na ministrstvu za izobraževanje, kjer tedensko zbirajo podatke, navedli, da se je delež nato začel zmanjševati in še vedno pada. Tako se je v zadnjem tednu decembru na daljavo šolalo 1,29 odstotka vseh učencev, zadnji podatki (4. januarja) pa kažejo, da jih doma ostaja 1, 09 odstotka. Na ministrstvu so za MMC dejali, da vse šole sicer teh podatkov ne pošiljajo.

"Število je v upadanju, saj so starši ugotovili, da je to za njih slabo in so se počasi odločili dati soglasja. Podobno kot pri nas ugotavljajo tudi na drugih šolah," je za MMC RTV Slovenija dejal ravnatelj OŠ Janka Modra v Dolu pri Ljubljani in predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan.

Učenci, ki se šolajo od doma, morajo sami predelati šolsko snov, saj si šole ne morejo privoščiti, da bi vzporedno vodili pouk v živo in na daljavo. "Na večini šol niti ni tehničnih pogojev, da bi lahko prenašali razlago učitelja hkrati še po spletu. Na ministrstvu so dali usmeritve, da naj za šolajoče doma šola pripravi toliko, kolikor zmore. Sam sem naročil učiteljem, da naj vse sproti nalagajo v spletne učilnice. Nisem jim pa eksplicitno nalagal dodatnega dela, saj se mi to ne zdi korektno. Če so se starši po svobodni odločitvi, ki jim jo omogoča ustava, odločili, da bodo nekaj počeli drugače, je prav, da prevzamejo tudi posledice," je za portal MMC dodal Pečan.

Kot pravi Pečan, ocen na daljavo ne morejo pridobivati. "Lahko pridejo na dan, za katerega se dogovorijo, v šolo, opravijo covid-test in so tisti dan pri pouku. Nato pa odidejo nazaj domov na šolanje na daljavo. To se mi sicer ne zdi v redu, a je verjetno edini možen način. Drugače bi bili preveliki popusti za tiste učence, ki so doma in bi potem v nekontroliranem okolju pridobivali še ocene. To bi bilo nepošteno do ostalih."

Prejšnji teden je ministrica za izobraževanje Simona Kustec na novinarski konferenci o tej temi povedala, da so bila navodila od začetka zelo jasna: "Dokler fizično ne prihajajo v šolo, njihovega znanja ni mogoče preveriti." Če starši otrok, ki se šolajo na daljavo, ne privolijo, da se za dan, ko bo ocenjevanje v šoli, otrok testira, bo ostal neocenjen in ga ob koncu leta čakajo razredni izpiti. Drugače bo ponavljal razred.