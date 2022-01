»Pahor je ves čas je deloval kot lakaj Janševe politike«

IZJAVA DNEVA

"Javnost ni imela neke velike moči, da bi predsednika Pahorja spreminjala. On je zajahal konja instagramske popularnosti in funkcijo predsednika zelo zvodenel. Ni se oglasil nikoli v ključnih družbenih situacijah, ko bi bilo pomembno, da imamo na tej funkciji voditelja, ki si upa kaj kritično reči. Ves čas je deloval kot lakaj Janševe politike. Upam, da se bodo pojavile kandidatke in kandidati, ki bodo imeli več hrbtenice kot Pahor."

(Filozofinja Renata Salecl o tem, zakaj smo dopustili, da je Borut Pahor tako degradiral funkcijo predsednika države: v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)