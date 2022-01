Poklukar: »Okužbe nas ne ogrožajo, ogrožajo nas težki bolniki, ki polnijo bolnišnice«

Minister za zdravje opozarja, da je v covidnih intenzivnih enotah 85 odstotkov necepljenih, najmlajši pa je bil po njegovih navedbah star 18 let

Janez Poklukar včeraj v Odmevih

© RTVSLO

V oddaji Odmevi na TV Slovenija je včeraj minister za zdravje Janez Poklukar govoril o tem, da je različica omikron v dobrih 14 dnevih skoraj popolnoma izpodrinila delto, napovedal pa je tudi nove Dneve cepljenja, ki bodo potekali od četrtka do sobote.

Za čimprejšnjo normalizacijo življenja je po njegovem mnenju še vedno najboljši ukrep cepljenje. "Ne smemo si delati utvar, da cepljenje zaščiti pred okužbo. Vemo, da je omikron drugačen virus in da bodo številni cepljeni zboleli, vendar pa cepljenje ščiti pred težkim potekom bolezni oz. pred hospitalizacijo," je ponovno opozoril minister.

"Okužbe nas ne ogrožajo, ogrožajo nas težki bolniki, ki polnijo bolnišnice in intenzivne enote, včeraj zjutraj smo imeli v covidnih intenzivnih enotah 85 odstotkov necepljenih, najmlajši je bil star 18 let," je še v Odmevih pojasnil Poklukar in dodal, da angleška agencija poroča, da smo po enem odmerku pred težkim potekom bolezni zaščiteni 52-odstotno, po dveh 72-, po tretjem odmerku pa kar 88-odstotno.

"V peti val vstopamo s težkim korakom ob nizki precepljenosti, preobremenjenosti bolnišnic in izčrpanem kadru v zdravstvu," je dejal Poklukar in ob tem napovedal nove Dneve cepljenja, ki bodo potekali v cepilnih centrih, zdravstvenih domovih in covidnih bolnišnicah 13., 14. in 15. januarja med 8. in 20. uro. V posameznih regijah bodo organizirane mobilne cepilne enote, če bo za to podana pobuda lokalne skupnosti, združenja upokojencev, gospodarstva ali nevladnih organizacij.

Spomnil je tudi, da bo veljavnost covidnega potrdila s 1. februarjem omejena na devet mesecev. "Najboljša zaščita pred težkim potekom bolezni in hospitalizacijami je še vedno cepljenje," je ob tem poudaril minister in vse prebivalce vnovič pozval k odločitvi za cepljenje.