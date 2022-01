Zavojevalski spermiji in nedejavna jajčeca

Danes je nov dan

Znanost naj bi bila objektivna. A že hiter pregled učbenikov za biologijo nam pokaže, da se družbene norme odražajo tudi v načinu, kako učimo znanost.

Otroke učimo, da se oploditev zgodi, ko (moški) spermij oplodi (žensko) jajčece. Že v tej na videz preprosti povedi so zajete družbene spolne norme. Dogodek je idealiziran, predstavljen kot obred dvorjenja, v katerem je moška spolna celica princ na belem konju, ženska spolna celica pa dekle v stiski, ki čaka na odrešitev. Moški so predstavljeni kot aktivni in tekmovalni (spermiji drvijo in tekmujejo), odločni (se borijo in prodrejo do jajčeca), ženske pa kot pasivne in brez avtonomije (jajčece čaka). Namesto da bi proces opisovali kot združitev ženske in moške spolne celice, kjer obe celici nosita enako pomembnost, ga predstavljamo na način, ki krepi patriarhalne spolne norme, kar negativno vpliva na učence vseh spolov.

Izbira besed je pomembna, saj lahko z njimi zatremo ali pa opolnomočimo – četudi se nam zdi tema še tako nedvoumna!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.