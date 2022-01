Bodo na volitve prišli novi, prej neaktivni volivci, mlajše generacije?

IZJAVA DNEVA

"Kakšne bodo posledice vsega tega in vpliv na volilne presoje? Bodo na volitve prišli novi, prej neaktivni volivci, mlajše generacije? Kaj bo tokrat ključni vzgib opredeljevanja nihajočih volivcev, ki pogosto v neopredeljenosti vztrajajo do konca? Kakšen dejavnik bodo cepilsko-anticepilske delitve? In koliko lahko iz lanskega referenduma o vodah sklepamo o letošnjih političnih tekmah?"

"Vsled preživetvene nujnosti te družbe, da se končno pogovorimo o tem, kako bomo živeli in sobivali, predvsem pa tudi o usodi civilizacijskih, demokratičnih postulatov, je pomembno, v kakšni kondiciji so civilna družba in mediji. Ali ohranjamo refleks na ekscese in incidente, nevarne simptome časa in prostora. Sploh ker je politika namerno oslabila mnoge demokratične institucije in varovalke. Raznolika koalicija nevladnih organizacij, ki je nastajala že lani, je lahko pomemben korektor, da volilna kampanja ne bo zdrsnila v populistično soočenje podob, "likov in del" političnih liderjev, ampak bo dejanski pogovor o vsebini. O programih. Ne gre le za nevladnike, aktiviste, gre za rehabilitacijo državljanske drže, po kateri moramo ostati budni in odzivni, če vladna politika in njeni prevodniki zapirajo prostore svobode."

(Kolumnist Matija Stepišnik za oddajo Studio City o tem, kako sta na volilno telo vplivali dve leti epidemije, obdobja novega preizpraševanja solidarnosti, odgovornosti, a tudi stisk, jeze, utrujenosti)