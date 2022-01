»Pravična in uspešna je le družba, kjer so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih«

Natečaj za plakat ob 8. marcu – za popolno enakost spolov

Zbor ob 8. marcu pred nekaj leti v Ljubljani

© Borut Krajnc

Socialni demokrati (SD) v sodelovanju s TAM-TAM Inštitutom objavljajo natečaj za oblikovanje plakata ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk. Gre za dan ozaveščanja o ekonomski, politični in socialni enakopravnosti ter dosežkih mednarodnega gibanja za enakost žensk. Svoja dela lahko prijavite vključno do 10. februarja.

Iščejo vizualno sporočilo, ki bo na družbeno kritičen način opozorilo na položaj žensk v današnjem času. Zmagovalna rešitev bo nagrajena s 1000 evri in javno predstavljena na 100 TAM-TAMovih plakatnih mestih po Sloveniji. Podeljeni bosta tudi nagradi za drugo in tretje mesto.

"Cilj komunikacijske akcije je opozoriti na pomen enakosti spolov ter mobilizirati politične zahteve za njeno doseganje. Pravična in uspešna je le družba, kjer so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, imajo enak položaj in enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj," so zapisali organizatorji.

Prijavite se lahko preko spletnega obrazca, ki ga najdete na tej spletni povezavi >>