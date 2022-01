Kaj je največje razočaranje nad poosamosvojitveno politiko?

IZJAVA DNEVA

"Kaj je največje razočaranje nad poosamosvojitveno politiko? Vsaj glede tega se verjetno strinjamo: nova družbena ureditev in nov ekonomski red sta ob vseh visokoletečih obljubah povzročila več revščine, kot je je bilo prej, in krčenje srednjega razreda, katerega večinski delež je temelj vsake spodobne demokracije. Politika je z ohlapnimi merili enim v roke dala denar in moč, druge pa potisnila na rob brez povratka: socialna mobilnost se je zmanjšala, deprivilegiranost vseh vrst je postala 'dedna'. Pomanjkanje pa vedno pomeni tudi brezpravnost, še posebej ob uničevalni politiki in šepavem pravosodju. Ekonomska prihodnost večine prebivalcev je negotova, okoljska je črna, oboje pa pomeni življenje v nenehnem stresu. Ko se začne kakršna koli politična razprava o plačah in obdavčitvah, mora biti jasno: dokler ne le minimalna, ampak tudi velik delež drugih plač ne omogoča spodobnega življenja, ima država dolžnost poskrbeti zanje, ne pa za finančno elito."

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko o tem, da je politika z ohlapnimi merili enim v roke dala denar in moč, druge pa potisnila na rob brez povratka; via Dnevnik)