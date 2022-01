Zorčičevi Liberalni demokrati si želijo »drugačne vlade, kot je Janševa«

Ustanovni kongres za zaprtimi vrati

Predsednik državnega zbora in najverjetnejši predsednik nove stranke LIDE (Liberalni demokrati) Igor Zorčič

© Borut Krajnc

Z današnjim ustanovnim kongresom bo tudi uradno zaživela nova stranka LIDE (Liberalni demokrati). Na kongresu, ki bo potekal popoldan in bo sicer zaprt za javnost, bodo sprejeli statut in program stranke, izvolili bodo tudi vodstvene organe. Vodenje stranke bo predvidoma prevzel Igor Zorčič, ki je trenutno edini kandidat za predsednika.

Program nove stranke LIDE bo, kot so pojasnili za STA, program liberalne stranke. Zorčič je sicer v izjavi ob koncu lanskega leta razkril, da bodo v ospredju stranke med drugim "svobodna gospodarska pobuda in človekove pravice".

Kateri posamezniki sodelujejo pri ustanovitvi stranke, za zdaj uradno še ni znano, v zadnjih mesecih so se večkrat omenjala nekatera imena nekdanjih članov SMC, med drugim tudi nekdanjo pravosodno ministrico Lilijano Kozlovič. Da je med ustanovnimi člani, je za STA potrdil tudi nekdanji zdravstveni minister iz DeSUS Tomaž Gantar, saj, kot je navedel, podpira dobra programska izhodišča stranke. Med ustanovnimi člani stranke pa naj ne bi bilo Zorčičevih kolegov iz poslanske skupine nepovezanih poslancev Janje Sluga in Jurija Lepa.

LIDE bo, kot so za STA pojasnili v stranki, v prihodnje delala na povezovanju z vsemi, ki zagovarjajo podobne politične vrednote in si želijo drugačne vlade, kot je aktualna pod vodstvom Janeza Janše. Spomniti velja, da je bil Zorčič še nedavno člank stranke SMC, ki je prav z Janšo in njegovo SDS vstopila v koalicijo.

Zorčič je sicer že večkrat povedal, da se o sodelovanju pogovarjajo tudi z nekaterimi župani, imeli so tudi pogovore z DeSUS. O sodelovanju naj bi se pogovarjal tudi s stranko Z.dej nekdanjega strankarskega kolega iz vrst SMC Jureta Lebna in z nekdanjim predsednikom uprave GEN-I Robertom Golobom, ki je napovedal aktivni vstop na politični parket.

