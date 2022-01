Politični pritisk na Tarčo

Sindikat in aktiv novinarjev TV Slovenija opozarjata, da oddaja v ničemer ni kršila programskih in profesionalnih standardov, pozivi k sankcioniranju voditeljice Erike Žnidaršič in uredništva Tarče pa so poskus posega v novinarsko in uredniško avtonomijo ter politični pritisk

TV voditeljica in novinarka Erika Žnidaršič v oddaji Tarča

V Sindikatu novinarjev Televizije Slovenija (TVS) in aktivu novinarjev informativnega programa TVS odločno protestirajo zaradi sklica izredne seje komisije programskega sveta za informativne programe o oddaji Tarča. Sklic seje razumejo kot poskus posega v novinarsko in uredniško avtonomijo ter politični pritisk na uredništvo Tarče.

O tem so s pismom obvestili tako programski svet, predsednika komisije programskega sveta za informativne programe, kot generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS).

Kot so še zapisali z pismu omenjenim, pa v primeru, če sodijo, da je taka razprava nujna in v javnem interesu, pričakujejo, da bodo na seji, ki je sklicana za 13. januar, javno obsodili vse napade na novinarsko in uredniško avtonomijo na RTV, spremljanje razprave pa omogočili tudi zainteresirani javnosti oziroma plačnikom naročnine javne RTV.

Spomnili so tudi, da je komisija v preteklosti že razpravljala o oddaji Tarča, in sicer zaradi razkritja nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme ob začetku pandemije.

"Programski svetniki s takimi razpravami presegajo svoja pooblastila in dajejo vtis, da so njihove razprave politično motivirane. Oddaja namreč v ničemer ni kršila programskih in profesionalnih standardov, glede na javne pozive nekaterih programskih svetnikov k sankcioniranju voditeljice Erike Žnidaršič in uredništva oddaje Tarče pa sklic seje razumemo kot poskus posega v novinarsko in uredniško avtonomijo ter politični pritisk na uredništvo Tarče," so zapisali v omenjenih novinarskih organizacijah na TVS.

Sindikat novinarjev TV Slovenija in Aktiv novinarjev informativnega programa

Dodali so, da tovrstne razprave pomenijo tudi kršitev statuta RTV. Ta namreč v 11. členu določa, da je programski svet pri uresničevanju svojih pristojnosti zavezan načelu politične neodvisnosti javne RTVS tako v razmerju do države kot tudi drugih formalnih in neformalnih centrov politične moči (načelo neodvisnosti). Programski svet ne sme posegati v posamezne dele programa pred objavo in sprejemati odločitev ali stališč, ki so povezani z objavo delov programa. Posamezni programski deli morajo biti skladni s programskimi standardi in merili, so še navedli iz statuta.

Po četrtkovi oddaji Tarča, v kateri je voditeljica gostila nekdanjega mariborskega župana in zdajšnjega državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Franca Kanglerja, so se nekateri odzvali zelo kritično, član programskega sveta RTVS Slavko Kmetič pa je predsednika sveta Cirila Baškoviča pozval k sklicu izredne seje, na kateri bi obravnavali to oddajo.

Baškovič je za STA povedal, da bo vsebino, povezano z oddajo, uvrstil na dnevni red zadnje seje sveta v tem mandatu, ki bo 24. januarja. Še prej bo po njegovih besedah na sporedu drugi del oddaje. "Dokler oddaja ni končana, razsojanje o njej ni smiselno," je dejal. Na RTVS pa so v sporočilu za javnost zapisali, da ostro obsojajo napade na zaposlene, vse poskuse blatenja in izvajanja pritiska nanje in na celotni javni zavod.

Peticija v podporo Tarči

Ker jutri, v četrtek, 13. januarja, razpravljajo o usodi Erike Žnidaršič in celotne ekipe oddaje Tarča, so aktivni državljani objavili spletno peticijo v podporo neodvisnemu novinarstvu. Kot so zapisali, bodo podpise podpore predali varuhinji pravic gledalcev Ilinki Todorovski, ki bo prisotna na seji, kamor denimo Erike Žnidaršič niso povabili. Ker je časa manj kot en dan, prvopodpisniki državljanke in državljane prosijo, naj povezavo čim hitreje posredujejo naprej. "Kačo nacizma imamo že v stanovanju - Sloveniji in sedaj res ne smemo biti tiho! Vsak glas šteje! Vedno sta tudi čas in pogum tisti faktor, ki odloča o našem preživetju! Nekateri tega v preteklosti in danes žal ne vidijo! Kdor je tiho danes, tega morda jutri ne bomo več slišali!" so med drugim zapisali v pozivi. Peticijo, kjer lahko oddate svoj podpis, najdete na tem splem mestu.

"Članom komisije, ki bodo razpravljali o Tarči, sporočamo tudi, da si želimo neodvisnih novinarjev, ki morajo svoje delo opravljati brez političnega pritiska. Prav tako sporočamo, da si gledalke in gledalci želimo videti drugi del oddaje Tarča."



Peticija v podporo Tarči

Sporočilo za javnost Sindikata novinarjev TV Slovenija in Aktiva novinarjev informativnega programa spodaj objavljamo v celoti.

Protest zaradi sklica izredne seje Komisije programskega sveta za informativne programe

Spoštovani predsednik Komisije programskega sveta za informativne programe, g. Oblak,

v Sindikatu novinarjev Televizije Slovenija in Aktivu novinarjev Informativnega programa TV Slovenija odločno protestiramo zaradi sklica izredne seje Komisije programskega sveta za informativne programe o oddaji Tarča, ki je bila predvajana 6. januarja 2022.

Komisija je v preteklosti že razpravljala o oddaji Tarča, in sicer zaradi razkritja nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme ob začetku pandemije. Programski svetniki s takimi razpravami presegajo svoja pooblastila in dajejo vtis, da so njihove razprave politično motivirane. Oddaja namreč v ničemer ni kršila programskih in profesionalnih standardov, glede na javne pozive nekaterih programskih svetnikov k sankcioniranju voditeljice Erike Žnidaršič in uredništva oddaje Tarče pa sklic seje razumemo kot poskus posega v novinarsko in uredniško avtonomijo ter politični pritisk na uredništvo Tarče.

Tovrstne razprave pomenijo tudi kršitev statuta RTV, ki v 11. členu določa pristojnosti programskega sveta, in sicer: »Pri uresničevanju svojih pristojnosti je programski svet zavezan načelu politične neodvisnosti javne RTV Slovenija tako v razmerju do države kot tudi drugih formalnih in neformalnih centrov politične moči (načelo neodvisnosti). Programski svet ne sme posegati v posamezne dele programa pred objavo in sprejemati odločitev ali stališč, ki so povezani z objavo delov programa. Posamezni programski deli morajo biti skladni s programskimi standardi in merili.«

Če pa že sodite, da je taka razprava nujna in v javnem interesu, pričakujemo, da boste na seji 13. 1. 2022 javno obsodili vse napade na novinarsko in uredniško avtonomijo na RTV, v primeru sklica seje pa spremljanje razprave omogočili tudi zainteresirani javnosti oziroma plačnikom naročnine javne RTV.

Sindikat novinarjev TV Slovenija,

Aktiv novinarjev Informativnega programa

