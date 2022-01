Kaj je razlog za vzpon populističnih voditeljev?

IZJAVA DNEVA

"Politika je simptom kulture. Obstaja tudi delni obratni vpliv, ampak fundamentalno ona reflektira nas in našo kulturo. Razlog za vzpon populističnih voditeljev so izključno naši populistični problemi. Ko pogledam na generacijo politikov v zadnjih desetih letih, mi je jasno, da se moramo, če želimo izboljšati družbo, še bolj ozreti vase, in zaradi tega se vedno bolj obračam k preučevanju narave človeka, v to, kar nas kot ljudi osrečuje."

(Arthur C. Brooks, ameriški družboslovec in ekonomist, profesor na Harvardu, višji znanstvenik raziskovalne hiše Gallup in redni kolumnist revije Atlantic, o tem, ali smo ljudje odsev politike ali je politika refleks nas; v intervjuju za Sobotno prilogo Dela)