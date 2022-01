Naslovnica jutrišnje Mladine: PODREDITEV

Poslušno vodstvo RTV SLO se je odločilo za izgon kritičnih mnenj in kritičnih oddaj

Jutri izide nova Mladina! Ilustracijo na naslovnici je ustvaril nagrajenec Prešernovega sklada in Mladinin hišni karikaturist Tomaž Lavrič. Poslušno vodstvo RTV SLO se je odločilo za izgon kritičnih mnenj in kritičnih oddaj. Več o zaskrbljujoči podreditvi preberite v novi številki Mladine, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 14. januarja, dalje. #Mladina2

