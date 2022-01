Predaja 5.000 podpisov v podporo Tarči

V manj kot 24 urah zbranih več kot pet tisoč podpisov v podporo neodvisnemu novinarstvu

Prizor z enega od preteklih protestov pred stavbo RTV Slovenija

© Janez Zalaznik

"V manj kot 24 urah smo preko spletne peticije zbrali približno 5000 potrjenih podpisov gledalk in gledalcev v podporo oddaji Tarča, voditeljici Eriki Žnidaršič in proti političnim posegom v neodvisno novinarstvo na RTV," so sporočili iz Protestne ljudske skupščine.

Napovedali so, da bodo v četrtek, 13. januarja, ob 9.30 bodo pred stavbo RTV Slovenija osebno izročili zbrane podpise predsedniku programskega sveta Cirilu Baškoviču ter predali tudi izvode za Leona Oblaka (predsednika Komisije za informativne programe) in Ilinko Todorovski, varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev.

"Ob tem bomo tudi podali izjavo in pozvali vse pristojne, da upoštevajo mnenje gledalk in gledalcev ter spoštujejo poklicna merila in programske standarde RTV Slovenija. Upamo, da se vidimo pred RTV!" so sklenili aktivni državljani in državljanke v sporočilu za javnost.

Protestna ljudska skupščina

V predstavitvi peticije, ki jo najdete na tej spletni povezavi, so prvopodpisani zapisali, da se po zadnji oddaji Tarča, v kateri je gostoval nekdanji mariborski župan in zdajšnji državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler, še močneje vršijo pritiski na RTV in voditeljico oddaje Tarča. "Erika Žnidaršič je bila v zadnjem tednu deležna več groženj, ustrahovanj, diskreditacij, pojavile so se celo govorice o tem, da bo odpuščena, prav tako pa je še vedno neznana usoda oddaje Tarča. Zaradi tehtnih vprašanj, ki jih je voditeljica zastavljala, je bila deležna napadov, predvsem s strani Kanglerja in trenutne vlade," je zapisano v peticiji.

V četrtek, 13. januarja, bo namreč potekala tudi izredna seja Komisije za informativne programe RTV Slovenija, kjer bo razprava prav o dotični oddaji Tarča z dne 6. januarja letos. Erika Žnidarčič na to sejo ni povabljena. V omenjeni oddaji je voditeljica Tarče oddajo zaključila z besedami: "Hvala lepa za pojasnila. V naslednji Tarči jih pričakujemo od policije, tožilcev in sodišča. Hvala, ker ste nas spremljali." A Tarče ta teden ni na sporedu.

Podpisnice in podpisniki peticije zato opozarjajo, da se morajo državljanke in državljani upreti političnemu usmerjanju javne radiotelevizije.