Kako je mogoče, da je Guantanamo še vedno odprt?

Zajem zaslona / Google zemljevidi

Mineva dvajset let, odkar so ZDA pod vodstvom Busha ml. v kubanskem zalivu Guantanamo odprle vojaški zapor. Doslej je bilo tam zaprtih 780 ljudi; 9 zapornikov je umrlo, večinoma naj bi šlo za samomore.

Ameriška vojska že dvajset let zadržuje ljudi, ne da bi jih česarkoli obtožili. Vemo za zlorabe, mučenje in islamofobijo. Zapor je bil strateško postavljen v vojaški bazi na Kubi, da lahko zapornikom odrečejo ustavne pravice, ki bi jih uživali v ZDA.

Obama je obljubil zaprtje Guantanama, a mu je zaradi nasprotovanja Kongresa uspelo le zmanjšati populacijo zapornikov s skoraj 250 na približno 40. Trump je l. 2018 podpisal ukaz, da zapor do nadaljnjega ostane odprt, Biden pa je ob prihodu na oblast spet napovedal njegovo zaprtje. A hkrati Pentagon tam gradi novo sodno dvorano.

"Vojna proti terorju", ki se je začela 11. septembra 2001 in se je doslej odvijala na afganistanskih, iraških in sirskih tleh, traja že dvajset let. Zdi se, da se – ne glede na administracijo – ne bo nikoli končala.

