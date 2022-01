Zadnji žebelj v krsto

Zaradi sistemskega osiromašenja slovenske kulture so številne ključne neodvisne organizacije ostale brez državnih sredstev

Zavod Maska je skupaj s Slovenskim mladinskim gledališčem pred leti zasnoval Novo pošto, eno najpomembnejših odrskih platform tega časa; to dokazujejo številne nagrade, tudi lanska velika Borštnikova nagrada za predstavo Žige Divjaka Gejm, ki po besedah žirije »na vznemirljiv način priča o tragediji migrantov«.

© Matej Povše

Načrtno razgrajevanje področja kulture pod taktirko ministra za kulturo Vaska Simonitija je postavilo nov mejnik: precej ključnih nevladnih organizacij s področja uprizoritvenih, glasbenih in intermedijskih umetnosti je te dni izpadlo iz štiriletnega programskega sofinanciranja, kar bo močno ohromilo njihovo delovanje in pravzaprav tudi ogrozilo njihov obstoj; in to v času, ko je neodvisna kultura zaradi posledic pandemije že tako ohromljena.