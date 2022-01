Strta srca, polni žepi

Odločevalci poudarjajo pomen javnega zdravstva, celjski bolnišnici pa so onemogočili razvoj programa, ki bi lahko rešil na desetine življenj

Celjska bolnišnica, tretja največja v državi, si od leta 2018 prizadeva za izvajanje posegov TAVI, pri katerih umetno srčno zaklopko vstavijo skozi žilo. Prvi tovrstni operaciji so ob pomoči kardiokirurgov iz ljubljanskega in mariborskega UKC izvedli lansko poletje.

© SB Celje

Konec lanskega junija so iz Splošne bolnišnice Celje javnosti ponosno sporočili, da so opravili prvi dve operaciji vstavitve umetnih srčnih zaklopk skozi žilo (angl. Transcatheter Aortic Valve Implantation, krajše TAVI). Gre za zahteven in prelomen poseg zdravljenja hudih bolnikov z zožitvijo aortne zaklopke, pri katerem je umetna zaklopka vstavljena skozi žilo na nogi, zaradi česar je TAVI bistveno manj invazivna in za tvegane bolnike posledično tudi precej manj nevarna operacija, kot je poseg z odpiranjem prsnega koša. S tem je bolnišnica Celje, tretja največja bolnišnica v državi, naredila odločilen korak pri zagotavljanju nujno potrebne zdravstvene oskrbe srčnim bolnikom na Celjskem, obenem pa postavila temelje za znaten strokovni napredek – in to v najhujšem letu spoprijemanja s koronavirusno boleznijo, ko se je bolnišnica spoprijemala z domala neobvladljivim navalom covidnih bolnikov.