"Velika laž" nima kratkih nog

Danes je nov dan

Minilo je eno leto od napada na Kapitol, ko so podporniki takratnega predsednika Trumpa na silo vdrli v kongresno stavbo in jo zasedli, da bi preprečili štetje glasov predsedniških volitev in potrditev Bidnove zmage.

Trump (ki je že pred volitvami trdil, da rezultatov ob porazu ne bo sprejel) in njegovi podporniki leto dni po incidentu brez kakršnih koli dokazov še kar vztrajajo, da so bile volitve ukradene, na plan pa prihajajo tudi načrti, kako so hoteli (in bodo ponovno poskusili) spremeniti zmagovalca volitev.

Medtem ko se desničarji v strahu pred izgubo podpore Trumpovega kulta opravičujejo, ko se preveč oddaljijo od njegove verzije zgodbe, pa opozorila o zdrsu v avtokracijo prihajajo od zunaj in znotraj. ZDA so bile celo dodane na seznam demokracij, ki nazadujejo, kar ni dober videz za državo, ki se ima za zgled na tem področju.

Ob vsem tem ne gre pozabiti, da se na tem seznamu nahaja tudi Slovenija in da je bil Janša prvi državnik, ki je Trumpa razglasil za zmagovalca.

