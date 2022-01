Domoljubni stampedo, ki so ga uprizorili esdeesovski uslužbenci in njihovi goreči pristaši

IZJAVA DNEVA

"Domoljubni virtualni stampedo, ki so ga te dni na družbenih omrežjih uprizorili esdeesovski uslužbenci in njihovi goreči pristaši, je po mojem mnenju namreč le vrh ledene gore, pod katerim se skriva eno velikansko, vseslovensko nezaupanje do žensk, ki se na drugih straneh družbe morda ne izraža tako primitivno in vulgarno, kot se izraža na skrajni desnici, a ni zato nič manj resnično in nič manj trdovratno."

"Najbrž ni naključje, da naša družba leta 2022 ne polaga upov v mlado, pametno in lepo odrešenico, marveč verjame v pojav še enega osivelega odrešenika. In se ob tem preračunljivo nadeja, da ga bo na njegovi odrešilni misiji čim bolj navdušeno podprla tudi Nika Kovač."

(Pisatelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović o virtualnem stampedu, ki so ga proti Niki Kovač uprizorili esdeesovski uslužbenci in njihovi pristaši; via Dnevnikov Objektiv)