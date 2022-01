»Glas za desnico je glas za Madžarsko«

IZJAVA DNEVA

"Obrat Slovenije v političnoekonomsko španovijo z višegrajskimi partnericami se odvija. Ni manj resničen zgolj zato, ker so se državljani iz projekta osamosvojitve medtem čustveno dezinvestirali in opustili aspiracije. Slovenija in njej podobne vzhodnoevropske dežele niso bile samostojne sto, dvesto ali tristo let prej prav zato, ker so se finančno, infrastrukturno in identitetno vpele v 'nadnacionalne ekonomske projekte', ki so poznali imena, kot so avstro-ogrsko cesarstvo, pa ena, dve, tri Jugoslavije, Sovjetska zveza. Zato je povezovanje 'druge Evrope' bolj kot odklon videti kot pogojni refleks, edino, česar so se narodi Vzhodne Evrope v dolgem teku zgodovine res poglobljeno naučili. Lepih stvari: kolektivizma, pripadanja nečemu večjemu in močnejšemu, kot so same, deljenja zgodovinske izkušnje in spomina. Naučili so se tudi tega, da si okove nadanejo sami, ne pa da jim čudne okove demokracije in liberalizma nadeva Zahodna Evropa ter jih nato pogojuje z investicijami in evropskimi sredstvi. Politična kasta postaranih moških, ki svoje nove male države 30 let uporablja za plenjenje, ne potrebuje demokracije in človekovih pravic. Če jih naključno potrebujejo državljani, bi bilo dobro imeti v mislih, da je glas za desnico glas za Madžarsko."

(Kolumnistka Mojca Pišek o političnoekonomskem povezovanju Slovenije z višegrajskimi partnericami; via Delo)