»Koronavirus je razkril splošno krizo demokracije«

IZJAVA DNEVA

"Koronavirus je razkril splošno krizo demokracije, spet so na preizkusu njeni temelji. Na površje je priplavala večna dilema tehtanja med svobodo in pravicami posameznika ter 'pravico' družbe/države, da poskrbi zase in se obvaruje pred nevarnostmi. Covid je bil v tem pogledu še precej lahek test. Pred nami so pravi, bistveno težji preizkusi. Najprej ubraniti demokracijo pred nami samimi: pred materializmom, pretiranim egoizmom in individualizmom. Če se nam ne bo uspelo pravočasno na novo povezati in se dogovoriti o samoomejevanju svobode in pravic v korist družbe, bo to namesto nas naredil kdo drug. S trdo nedemokratično roko. Tretje možnosti žal ni."

(Kolumnist Izidor Gašperlin o tem, da se nam demokracija s svojimi svoboščinami zdi tako samoumevna, da niti ne opazimo, da počasi, a vztrajno izhlapeva; via Nedelo)