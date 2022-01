Golob: »To zame ni desna politika, to je fašizem«

IZJAVA DNEVA

"Govoril sem o politiki, ki spodbuja sovraštvo in strah. Jasno sem povedal, da to zame ni resna desničarska politika. To je pomembna razlika. Katerokoli politiko, lahko bi se imenovala leva, ki bi spodbujala sovraštvo, jezo in negotovost med ljudmi, bi enako zavračal. Tokrat si je ta politika nadela oznako, da je desna. Jaz vem, da to ni desna politika, in vem, kaj v zahodnoevropskem smislu pomeni in predstavlja žlahtna desnosredinska politika. Zagotovo ni namen desne politike spodbujanje sovraštva, razkola in jeze med ljudmi. To zame ni desna politika. Politiko, ki spodbuja sovraštvo in strah, smo na Primorskem, kjer imamo to zgodovinsko izkušnjo, imenovali in jo še vedno imenujemo fašizem. Mi Primorci smo bili nekoč žrtve takega sovraštva. Danes smo v bistvu še na slabšem, ker se to sovraštvo spodbuja med ljudmi znotraj iste države."

(Nekdanji predsednik uprave Gen-I Robert Golob, ki ne izključuje možnosti, da bo šel na aprilske volitve z novo stranko, o tem, da je na prvi javni tribuni dejal, da je treba nezrelo desničarsko politiko nagnati iz države; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)