Vse ruske fronte

Public domain / Max Pixel

Pred dobrimi tridesetimi leti je razpadla Sovjetska zveza, sledila je znana krilatica o koncu zgodovine, a ta v svojo enačbo ni vključila imperialista Putina.

Slednji namreč že od leta 1999, ko je zavladal Rusiji, nenehno stremi k vnovični obuditvi ekonomske in geopolitične vloge države. Ponovno gradnjo ruskega imperija je pričel z mehko močjo, kar se kaže predvsem v prirejanju ogromnih športnih dogodkov, na primer olimpijskih iger v Sočiju in nogometnega svetovnega prvenstva.

Od ukrajinske fronte dalje pa Putinova Rusija svojo moč čedalje bolj krepi z oboroževanjem. Ruska vojska je nazadnje intervenirala v Kazahstanu, pred tem pa so ruske sile pomagale v Gorskem Karabahu. Putin je tudi – kolegu Lukašenku – pomagal zatreti upor v Belorusiji.

Rusija se znova obnaša ekspanzionistično ter skuša v največji meri in za vsako ceno uveljaviti svoje interese. Predvsem ZDA in zvezi Nato tovrstni manevri niso povšeči, saj se tako oži njihovo polje vpliva in zaslužka.

