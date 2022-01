»Janša in njegovi izvajajo čistke po vzoru Stalina«

IZJAVA DNEVA

"Ljudje, ki so delali dobro in predano in odločno in z vizijo, letijo ven, noter pa naletavajo ljudje, ki nimajo ne znanj, ne smisla, ne vizije, ne želje. Janša in njegovi črpajo iz čedalje bolj plitkega kadrovskega bazena in na pozicije nastavljajo ljudi, ki pozicijam več kot očitno ne bodo kos. Ki ne izpolnjujejo niti formalnih pogojev. Ali pa zanje formalne pogoje, če je res nujno, spremenijo. Janša in njegovi polnijo ključne institucije z (vodilnim) kadrom, ki te iste institucije prezira. Kadrom, ki bo institucije zavozil in zmasakriral. Ker so zato tam."

"Janša in njegovi izvajajo čistke, po vzoru partije, po vzoru Stalina, po vzoru 'samo da je naš'. Niso jim važne kompetence, strokovnost ali uspešnost. Vseeno jim je za vizije ali namene ali mednarodne mreže ali finančne izkaze. Če nisi naš, si na vrsti za odstrel."

(Režiser, performer in kolumnist Jure Novak o tem, da Janša in njegovi. Janša in njegovi črpajo iz čedalje bolj plitkega kadrovskega bazena in na pozicije nastavljajo ljudi, ki pozicijam več kot očitno ne bodo kos; v Večerovi prilogi V soboto)