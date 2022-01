Frustracija slovenskih državljanov

IZJAVA DNEVA

"Trideset let slovenske državnosti lahko razdelimo na dve obdobji. Tisto do leta 2004 in poznejše. V prvem polčasu je imela pretežno enotna slovenska politika skupni cilj – članstvo v EU in zvezi Nato. V drugem polčasu, ko je dosegla milenijske zunanjepolitične cilje, pa se je Slovenija uspavala, postala je pasivna, politični eliti ni več uspelo definirati ključnih ciljev. To praznino, to zanemarjenost, ta zunanjepolitični vakuum je v zadnjem mandatu izkoristila vlada in slovenske zunanjepolitične cilje izenačila s strankarskimi cilji SDS."

"Slovenci večji del svoje zgodovine nismo imeli lastne države, kar je velika frustracija slovenske zgodovine. Zdaj pa je še večja frustracija državljanov, da politična elita ne ve, kaj početi z državo. Ko pa ve, gre stran od pričakovanj državljanov in političnega konsenza, doseženega na plebiscitu in referendumu, s katerim smo soglasno potrdili vstop v EU."

(Kolumnist Uroš Esih o tem, da se politika odmika od političnega konsenza, doseženega na plebiscitu in referendumu, s katerim smo soglasno potrdili vstop v EU; via Delo)