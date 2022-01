Predsednik bunga bunga

Danes je nov dan

Prihodnji teden bodo v Italiji predsedniške volitve, na katerih kandidira tudi večkratni nekdanji premier in medijski mogotec Silvio Berlusconi. Leta 2013 je bil pravnomočno obsojen zaradi utaje davkov in dobil prepoved opravljanja javnih funkcij za 6 let. Že leta 2019 se je zmagoslavno vrnil v politiko z izvolitvijo evropskega poslanca. Sodili so mu večkrat, tudi zaradi korupcije v aferi Rubygate.

Dejstvo, da je star 85 let in je predstavljal osrednjo figuro italijanske desnice več kot 20 let, ne zmanjšuje njegovih političnih apetitov. Sedanjemu premierju Mariu Draghiju, glavnemu favoritu za zmago, je Berlusconi zagrozil, da bo Naprej Italija izstopila iz vlade, če Draghi ne bo več premier. V primeru predčasnih volitev se zmaga obeta skrajni desnici.

Berlusconija za predsednika države podpirata tako populistično-desna Liga kot neofašistični Bratje Italije. Stari obrazi z nenasitnimi političnimi apetiti, podrejenimi mediji in korupcijskimi aferami ne pri nas ne drugje niso nič novega.

