»Jugoslavija je odkrivala muslimanke, zdaj pa v Sloveniji spremljamo nasprotno zgodbo«

IZJAVA DNEVA

"Trije milijoni? To je zgolj utopistična ideja, ki želi kontrolirati ženske. Hoče jih potisniti v intimno sfero. Ta politika ni nič novega. Vsaka oblast poskuša uravnavati družbo s kontrolo seksualnosti in žensk. Vse velike ideologije poskušajo urejati družbeni razvoj s to kontrolo. Jugoslavija je odkrivala muslimanke in jih poskušala spraviti v delovni proces, zdaj pa v Sloveniji spremljamo nasprotno zgodbo. Ženske, ki so aktivne, kritične in nimajo tistih deset otrok, nekateri želijo ponovno potisniti v kuhinje in porodnišnice. Mislim, da se je oblast ustrašila aktivnih, mladih, neporočenih in zelo angažiranih žensk na festivalu Mesto žensk in pri 8. marcu. Raje bi videli, da se ženske ne bi aktivirale pri kritiki oblasti, in sanjajo o nekih drugih ženskah."

(Alenka Bartulović, doktorica etnoloških znanosti, o izjavi gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, da moramo tudi glede demografskega vprašanja nekaj storiti, da nas bo čez desetletje tri milijone; via Dnevnikov Objektiv)