»Jaz neke hude revščine ne vidim«

IZJAVA DNEVA

"Nam se pravzaprav nič hudega ne godi. Če gledamo krizo 2008 ali 2013, imamo večje plače, večje avtomobile, podjetja se dobro prodajajo, imamo uspešna podjetja v mednarodnem obsegu. Jaz neke hude revščine ne vidim, čeprav mi vsak dan govorijo o tem, da je pač več revnih v Sloveniji, kot jih je bilo ali pa mi vsi mislimo ... Ampak imamo pa malo revščine v glavah. Kako naj pošljem otroka v šolo, če učiteljica misli, da jo čipirajo, ko se cepi? Kakšna je pravna država, če deset let ne moremo vložiti (oziroma dobiti ali pa izgubiti) tožbe zaradi izbrisa podrejenih obveznic? Kakšno je javno zdravstvo, če lahko pridem do zdravnika samo tako, da plačam? Kakšni so sindikati, če ne dvignejo glasu proti nepravičnemu deljenju covidnih dodatkov? Kakšna je politika, če ne more reči bobu bob in nehati z nekimi neumnostmi, kot so merilci CO2 v zraku v vsakem prostoru?"

(Alenka Žnidaršič Kranjc, lastnica skupine Prva Group, od leta 1995 pa širi tudi mrežo domov za starejše Deos, o tem, kakšne bi morale biti teme pred volitvami; v intervjuju za podkast Srce bije za posel na 1. programu Radia Slovenija)