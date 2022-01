»Stara sem 86 let in poiskati si moram novega osebnega zdravnika«

Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije in upokojena otroška psihiatrinja ter pediatrinja

© Uroš Abram

"Moja zgodba je takšna: Stara sem 86 let, po poklicu sem zdravnica, in oktobra lani sem iz ZD Bežigrad dobila sporočilo, da moja zdravnica odhaja in da si moram poiskati novega. Iskanja sem se lotila po svojih močeh, res nisem računalniški genij, a nekako ni šlo – tudi zato, ker objave na spletu ne ustrezajo stvarnosti glede razpoložljivosti zdravnikov. Potem sem za pomoč zaprosila svojo sestro, ki je napisala pismo vsem zdravstvenim domovom v Ljubljani in je od vseh dobila negativen odgovor, da so vsi njihovi zdravniki zasedeni. Nekdo je potem, verjetno dobronamerno, to pismo posredoval tudi Pro bono ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

Bila sem počaščena, da se zdravim pri kolegih, ki delajo tam kot prostovoljci, ker je moje spoštovanje do njih res globoko. 𝐀𝐦𝐩𝐚𝐤 𝐩𝐨 𝐝𝐫𝐮𝐠𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐢 𝐬𝐞𝐦 𝐳𝐝𝐫𝐚𝐯𝐬𝐭𝐯𝐞𝐧𝐨 𝐳𝐚𝐯𝐚𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐩𝐥𝐚č𝐞𝐯𝐚𝐥𝐚 𝐭𝐨č𝐧𝐨 𝟔𝟎 𝐥𝐞𝐭, 𝐬𝐞𝐦 𝐢𝐳𝐫𝐚č𝐮𝐧𝐚𝐥𝐚. 𝐃𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐞𝐦 𝐯 𝐀𝐦𝐛𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐳𝐚 𝐨𝐬𝐞𝐛𝐞 𝐛𝐫𝐞𝐳 𝐳𝐝𝐫𝐚𝐯𝐬𝐭𝐯𝐞𝐧𝐞𝐠𝐚 𝐳𝐚𝐯𝐚𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐚 𝐢𝐧 𝐭𝐚𝐤𝐨𝐫𝐞𝐤𝐨č 𝐨𝐝ž𝐫𝐞𝐦 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐧𝐞𝐤𝐨𝐦𝐮, 𝐤𝐢 𝐳𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐧𝐢𝐦𝐚 𝐳𝐝𝐫𝐚𝐯𝐬𝐭𝐯𝐞𝐧𝐞𝐠𝐚 𝐳𝐚𝐯𝐚𝐫𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐚, 𝐬𝐞 𝐦𝐢 𝐳𝐝𝐢 𝐧𝐞𝐤𝐨𝐫𝐞𝐤𝐭𝐧𝐨 𝐝𝐨 𝐝𝐫𝐮ž𝐛𝐞 𝐢𝐧 𝐝𝐨 𝐝𝐫𝐮𝐠𝐢𝐡 𝐥𝐣𝐮𝐝𝐢.

Saga se je končala s tem, da so se, ko je poleg moje sestre začelo zdravnika zame iskati kar 8 ljudi, javili trije prijazni zdravniki. Ampak to ni bila sistemska rešitev, bila je človeška oziroma človečnostna. 𝐎𝐛 𝐭𝐞𝐦 𝐛𝐢 𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐯𝐞𝐝𝐚𝐥𝐚: 𝐩𝐨 𝐩𝐨𝐤𝐥𝐢𝐜𝐮 𝐬𝐞𝐦 𝐳𝐝𝐫𝐚𝐯𝐧𝐢𝐜𝐚, 𝐢𝐦𝐚𝐦 𝐝𝐨𝐯𝐨𝐥𝐣 𝐝𝐞𝐧𝐚𝐫𝐣𝐚 𝐳𝐚 𝐳𝐝𝐫𝐚𝐯𝐢𝐥𝐚 𝐢𝐧 𝐳𝐚 𝐭𝐚𝐤𝐬𝐢, 𝐢𝐦𝐚𝐦 𝐤𝐫𝐨𝐠 𝐥𝐣𝐮𝐝𝐢, 𝐤𝐢 𝐦𝐢 𝐩𝐨𝐦𝐚𝐠𝐚, 𝐯 𝐤𝐚𝐭𝐞𝐫𝐞𝐦 𝐣𝐞 𝐯𝐫𝐬𝐭𝐚 𝐳𝐝𝐫𝐚𝐯𝐧𝐢𝐤𝐨𝐯, 𝐳𝐧𝐚𝐦 𝐤𝐚𝐣 𝐧𝐚𝐣𝐭𝐢 𝐧𝐚 𝐬𝐩𝐥𝐞𝐭𝐮 𝐢𝐧 𝐭𝐮𝐝𝐢 𝐯𝐞𝐦 𝐤𝐚𝐣 𝐨 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐧𝐢, č𝐞𝐩𝐫𝐚𝐯 𝐬𝐞𝐦 𝐯𝐞č𝐢𝐧𝐨 𝐩𝐨𝐳𝐚𝐛𝐢𝐥𝐚. 𝐒𝐞𝐦 𝐭𝐨𝐫𝐞𝐣 𝐯 𝐯𝐢𝐬𝐨𝐤𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞𝐠𝐢𝐫𝐚𝐧𝐞𝐦 𝐩𝐨𝐥𝐨ž𝐚𝐣𝐮. 𝐊𝐨 𝐩𝐚 𝐫𝐚𝐳𝐦𝐢š𝐥𝐣𝐚𝐦 𝐨 𝐥𝐣𝐮𝐝𝐞𝐡 𝐦𝐨𝐣𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐨𝐬𝐭𝐢, 𝐤𝐢 𝐧𝐢𝐦𝐚𝐣𝐨 𝐫𝐚č𝐮𝐧𝐚𝐥𝐧𝐢𝐤𝐚, 𝐤𝐢 𝐧𝐢𝐦𝐚𝐣𝐨 𝐬𝐨𝐫𝐨𝐝𝐧𝐢𝐤𝐨𝐯 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐣𝐚𝐭𝐞𝐥𝐣𝐞𝐯 𝐳𝐝𝐫𝐚𝐯𝐧𝐢𝐤𝐨𝐯, 𝐤𝐢 𝐧𝐢𝐦𝐚𝐣𝐨 𝐝𝐞𝐧𝐚𝐫𝐣𝐚 𝐳𝐚 𝐝𝐨𝐩𝐥𝐚č𝐢𝐥𝐨 𝐳𝐝𝐫𝐚𝐯𝐢𝐥, 𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐦𝐨č𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐳𝐚𝐝𝐞𝐧𝐞."

(Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije in upokojena otroška psihiatrinja, o problematiki javnega zdravstva v Sloveniji; v pogovoru za 1. program Radia Slovenije)