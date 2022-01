Učna ura digitalizacije

Ministrstvo za javno upravo je moralo v začetku meseca zaradi varnostnih pomanjkljivosti po enem samem dnevu umakniti aplikacijo za e-naročanje na storitve upravnih enot Ljubljana, Logatec in Litija. Luknje so bile tako hude, da so lahko nepooblaščene osebe brez programerskega znanja pregledovale prijave, brisale termine in dostopale do podatkov naročenih.

Aplikacijo je razvilo podjetje Ortus, ki je bilo na razpisu izbrano kljub opozorilom, da na tem področju nima nikakršnih izkušenj. Tudi zato zadnji v vrsti sumljivih poslov te vlade močno spominja na dobavo hitrih testov podjetja Majbert Pharm; kot smo pri Janševi koaliciji že vajeni, pa odgovornosti za nastalo situacijo ni prevzel nihče.

Z izjemo manjših denarnih kazni za izvajalca podrobnejših preiskav najverjetneje ne bo, zato lahko pri javnih naročilih tudi v prihodnje pričakujemo podobne mahinacije. Ker pa upravne enote sedaj naročajo kar po telefonu, nas zanima, kaj o situaciji poreče čudežni deček digitalizacije Andrijanič?

