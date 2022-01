138 zahtev za politične stranke

Javna predaja zahtev iniciative Glas ljudstva političnim strankam. Vabilu se je odzvalo veliko strank in s tem izkazalo pripravljenost na sodelovanje s civilno družbo.

© Matej Klarič

Danes je iniciativa Glas ljudstva na Trgu republike pred parlamentom političnim strankam, ki bodo kandidirale na naslednjih državnozborskih volitvah, predala zahteve, ki so plod dela strokovnjakov in strokovnjakinj z različnih področij in so relevantna za vse volivce in volivke v Sloveniji. Zahtev je skupaj 138, vsebujejo pa različna področja družbene, kulturne, politične in gospodarske sfere. Iniciativa Glas ljudstva vključuje že več kot 100 organizacij in več kot 1800 posameznikov in posameznic.

"Predali smo jasno sporočilo, da imamo dovolj populizma, sprenevedanja, praznih obljub, neopredeljene ti. »sredine«, in praznih političnih fraz. Dovolj imamo, da se vse vrti samo okoli tega, kdo si obeta kakšen stolček ali privilegij. Dovolj imamo trgovanja z glasovi, afer in skrivnih kupčij. Iniciativa Glas ljudstva je tu, da govorimo o vsebini. Tu smo, da odpiramo pomembna družbena vprašanja, izpostavljamo probleme in predlagamo jasne in izvedljive rešitve. Dovolj imamo tega, da se nas ne sliši in da se ne upošteva glasu ljudstva. Zato smo oblikovali politične zahteve, ki predstavljajo drugačno politiko. Tako, ki bo v ospredje postavila ljudi in okolje, ne pa kapital," so med drugim povedali v iniciativi.

Prvič v zgodovini se je tako veliko in tako zelo raznolikih organizacij ter posameznikov povezalo, vzpostavilo aktivno sodelovanje in zavezništvo. Zahteve so nastale skozi več mesecev intenzivnega kolektivnega sodelovanja, preverjanja in usklajevanja. "Oblikovane so bile od spodaj navzgor; preko protestov, ljudskih skupščin, programske usmeritev organizacij in dela strokovnjakov. Novembra smo predstavili 96 osnovnih predlogov in odprli 2-mesečno javno razpravo, preko katere so ljudje lahko podajali svoje predloge, komentarje, organizirali smo 4 tematske ljudske tribune in nabirali mnenja ljudi iz cele Slovenije," so dodali.

In rezultate tega procesa so političnim strankam in širši javnosti predstavili danes na Trgu republike. "Gre za 138 zahtev, ki so razdeljene med 11 tematskih področij. Od teh 138 smo 30 zahtev prepoznali kot prednostne, torej takšne, ki jih je nujno in možno uresničiti do konca leta. Gre za strokovne zahteve, naslavljajo pa ključne izzive za prihodnost Slovenije in hkrati predstavljajo nabor vprašanj, ki so pomembna za volivce in volivke pri odločanju na prihajajočih volitvah," so pojasnili v iniciativi Glas ljudstva.

Na predstavitev so povabili vse stranke, ki so vpisane v register strank in ki imajo javno dostopne kontaktne podatke. Prav tako so povabili stranke, ki so že imele ustanovne kongrese ter so svojo kandidaturo na volitvah napovedale preko medijev, niso pa še v registru strank. Tako so skupno povabili več kot 60 političnih strank - med njimi so tudi vse stranke, ki so trenutno v parlamentu.

"Izjemno smo veseli, da se je našemu vabilu odzvalo veliko strank in s tem izkazalo pripravljenost na sodelovanje s civilno družbo," so dodali.

Prisotne so bile naslednje stranke (po abecednem vrstnem redu): Društvo Bodi sprememba, Levica, Liberalni demokrati, Lista Marjana Šarca, Piratska stranka Slovenije, Socialni demokrati, Stranka Alenke Bratušek, Vesna, Z.dej.

© Janez Zalaznik

"Hkrati pa je neudeležba ostalih strank jasen izraz tega, da nekateri očitno niso pripravljeni graditi mostu med civilno družbo in politiko, niso pripravljeni slišati ljudi in si ne želijo dialoga. Ljudje čutimo ta razkorak med politično elito in civilno družbo. In ravno zato smo tudi vzpostavili Glas ljudstva- ker imamo tega dovolj. Ker želimo to preseči. Ker verjamemo, da moramo biti prebivalke in prebivalci vključeni v oblikovanje političnih odločitev in da mora politika v prvi vrsti slediti potrebam ljudi," so zapisali v Glasu ljudstva.

Stranke so pozvali, da se prek vprašalnika opredelijo do vseh zahtev in s tem ponudijo predstavitev lastnih stališč širši množici. Nikakor ne pričakujemo, da vse zahteve sovpadajo s programi vseh strank, ali da naj jih te obkljukajo v duhu načelne podpore. Pričakujemj pa, da bodo stranke odgovorno preučile zahteve in potrdite zgolj tiste, ki jih nameravajo dejansko vključiti v svoj program in si po svojih najboljših močeh prizadevati, k njihovi uresničitvi.

"Politične stranke imajo sedaj na voljo tri tedne, da naše zahteve preberejo in se do njih opredelijo. Ko bomo prejeli odzive strank na naše zahteve, bomo vzpostavili spletno orodje za volivce in volilke, kjer bo lahko vsak posameznik in posameznica preverila, v kolikšni meri se njihova osebna politična stališča skladajo s stališči strank."



"Politične stranke imajo sedaj na voljo tri tedne, da naše zahteve preberejo in se do njih opredelijo. Ko bomo prejeli odzive strank na naše zahteve, bomo vzpostavili spletno orodje za volivce in volilke, kjer bo lahko vsak posameznik in posameznica preverila, v kolikšni meri se njihova osebna politična stališča skladajo s stališči strank. Po tem pa se bomo podali na terensko kampanjo, po celotni Sloveniji, kjer bomo spodbujali ljudi, da se udeležijo volitev in tam glasujejo informirano in na podlagi vsebine. In prepričani smo, da bomo zagotovili rekordno udeležbo na volitvah. Naša iniciativa pa bo tudi jasno pokazala, da niso vsi isti, da volivci_ke imamo izbiro in da je skrajni čas, da začnemo govoriti o vsebini in potrebnih spremembah ter ne o tem, kdo bo zasedel kateri stolček," so dodali v iniciativi.

V iniciativi Glas ljudstva bodo do volitev izvajali različne aktivnosti, ki bodo v ospredje dajale vsebino ter mobilizirale ljudi na volitve. "Politiko bomo vrnili nazaj v roke ljudi ter s tem krepili demokracijo. Prisotni bomo v strokovnih razpravah, soočenjih, na delu, v domovih za ostarele, med mladimi, na spletu in na terenu in seveda tudi na ulici.

"Iniciativi se vsak dan pridružujejo nove organizacije, posameznice in posamezniki. Volitve se približuje in civilna družba je pripravljena," so sklenili.

