FOTOGALERIJA: Protest ob obletnici rušenja Roga

V Ljubljani je potekal shod proti socialnemu čiščenju mesta

© Luka Dakskobler

Nocoj je v Ljubljani oziroma na ulicah v središču mesta odvil protest ob obletnici rušenja Tovarne Rog. Prvi del je potekal v parku Tabor, ki je bil napovedan kot shod proti socialnemu čiščenju mesta. Kot so protestniki zapisali na Facebook strani, se javni prostor še naprej privatizira in krči, mesto se prilagaja turizmu in drugim poslom, meščane - še posebej tiste manj premožne, pa se potiska na obrobje mesta in na samo družbeno dno. "Gradbena jama, kjer je še lani deloval pristni avtonomni socialni prostor, je simbol politik, ki uničujejo naše mesto in naša življenja. V teh težkih časih si ne smemo dovoliti, da ostanemo tiho," so pozvali.

Aktivnostim ob obletnici rušenja Roga se je pridružil tudi Aktiv delavk in delavcev v kulturi. Kot so sporočili, se zavedajo, "da tišina pomeni ignoranco, izbris". Manifestacija proti socialnemu čiščenju v parku Tabor je po njihovih navedba "politična akcija, predstavila pa bo tudi umetniške instalacije, performanse in druge izrazne načine, ki naj pokažejo, kako skupnostno zapolniti javni prostor in tako jasno izraziti, da mesto pripada ljudem, ne pa interesom kapitala".

Več v fotogaleriji Luke Dakskoblerja in Janeza Zalaznika.