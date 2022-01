»Predsednik Pahor, volitve razpišite 24. aprila!«

Jelinčičeva SNS na predsednika Pahorja izvaja pritisk, naj volitve razpiše na zadnji mogoči datum

Predsednik republike in predsednik vlade: Borut Pahor in Janez Janša

"Epidemiološka slika je vse slabša. Ideja o tem, da bi bile volitve 24. aprila 2022 predstavlja več težav kot koristi," so poudarili v poslanski skupini (sicer opozicijske) SNS. Jelinčičeva stranka je namreč predsedniku republike Borutu Pahorju dala pobudo, naj prihajajoče državnozborske volitve "vendarle" razpiše na zadnji mogoči datum, ki je šele 5. junij 2022. Pobuda je v obliki videoizjave predsednika stranke Zmaga Jelinčiča dostopna na tej spletni povezavi.

Zmago Jelinčič v pozivi Borutu Pahorju

V Inštitutu 8. marec so opozorili, da SNS s tem izvaja pritisk na predsednika republike, da prestavi datum državnozborskih volitev, katerih prvi mogoči datum je 24. aprila. V Inštitutu 8. marec in gibanju Gremo volit so zato pripravili peticijo, ki Boruta Pahorja poziva k čimprejšnjemu sklicu volitev.

Vladna koalicija prek SNS očitno pomaga predsedniku Pahorju prestaviti datum volitev.

Vladna koalicija prek SNS očitno pomaga predsedniku Pahorju prestaviti datum volitev. S tem ko Jelinčičeva stranka predlaga zadnji datum, gre morda dejansko za manipulacijo, ki Pahorju pomaga, da vnovič najde »srednjo pot«. Iz tega sledi, da bomo morali na volitve čakati dlje, kot bi si večina državljank in državljanov Slovenije, nezadovoljnih z Janševo vlado, želela.

Peticija je dostopna na tem spletnem mestu, besedilo prvopodpisnikov pa v celoti objavljamo spodaj.

PETICIJA: PREDSEDNIK PAHOR, VOLITVE RAZPIŠITE 24. APRILA

Hej, predsednik Pahor.

Smo skupina ljudi, ki se med seboj močno razlikujejo. V življenju počnemo marsikaj: smo dijaki, študentje, prekarci, umetniki, učitelji, znanstveniki, kuharji, drugi delavci in upokojenci.

Naše otroštvo so zaznamovale različne stvari: šumi bonboni, Igre brez meja, MTV in TV Dober dan.

Preteklosti se spominjamo različno: nekateri so nanjo jezni, drugi do nje nostalgični in tretji so naveličani ukvarjanja z njo.

O marsičem se ne strinjamo.

Nekaj pa nas je povezalo: želja po pravičnejši in enakopravnejši družbi, želja po ohranjanju javnega zdravstva in šolstva, želja po vrnitvi pravne države.

Želja po osnovnem demokratičnem delovanju.

Želja po tem, da svojo voljo izrazimo na volitvah.

Želja po boljši prihodnosti.

Ne glede na karantene.

Ne glede na bolezni.

Ne glede na našo starost.

Želja po tem, da se volitve zgodijo čim prej.

24. aprila, kot ste napovedali.

Istega meseca, ko bodo volitve tudi na Madžarskem, v Srbiji in Franciji.

Z zaskrbljenostjo beremo novice, da se pojavljajo pozivi, naj bodo volitve prestavljene na zadnji možen datum.

"Državnozborske volitve se razpišejo na zadnji možni datum, 5. junija 2022, saj po sedanjih izkušnjah z epidemijo se v poletnih mesecih ta umiri," piše ena izmed poslanskih skupin.

Naš poziv je drugačen.

Poskrbite za demokratičen potek volitev.

Poskrbite za možnost varnega glasovanja.

Na prvi možni dan, začetek februarja, podpišite dokument o sklicu volitev za 24. april 2022.

Dajte nam možnost, da prihodnost spet vzamemo v svoje roke – na demokratičnih volitvah.

Težko jih pričakujemo.