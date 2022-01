Abolicija za bele ovratnike

Vladna večina bi s skrajšanjem zastaralnih rokov ustavila vse odprte kazenske postopke, zadevajoče gospodarski kriminal, korupcijo, zlorabo položaja …

Tožilstvo premierju Janezu Janši očita 110 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi od preprodaje zemljišča v Trenti in s tem povezanih poslov. Tudi ta zadeva bi s sprejetjem zakona v trenutku zastarala.

Zastaralni roki so v kazenskem pravu namenjeni iskanju najprimernejšega kompromisa med pravicami domnevnih storilcev kaznivih dejanj na eni strani in pravicami oškodovancev ter pravičnostjo v družbi nasploh na drugi. Za najhujša kazniva dejanja so določeni najdaljši zastaralni roki, za malo blažja, a še vedno huda, kot so recimo zloraba položaja, korupcija in gospodarski kriminal, so večinoma določeni zastaralni roki od 10 do 20 let. Vladna večina v državnem zboru želi zdaj te roke skrajšati na le sedem ali pet let, v praksi pa kar na zgolj dve leti.